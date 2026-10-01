ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ‘ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್’ ಘೋಷಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ. ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ: ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನೂ ಇದೇ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜೀವನ ಇಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು 1904ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಗಲ್ಸರಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1964ರಿಂದ 1966ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
‘ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್’ ಎಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ‘ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘೋಷಣೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.
ಸರಳ ಜೀವನ, ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶ
ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ
ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹಲವು ಮಾತುಗಳು ದೇಶದ ಏಕತೆ, ಶಿಸ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸೇನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು
ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ.
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶಗಳು
ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅವರ ಜೀವನ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ದೇಶಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್’ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಬಹುದು.
ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ: ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.