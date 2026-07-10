ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ಕಾಲುಂಗುರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಪ್ತಾಗ್ತಿವೆಯಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಸೋಪ್ ನೀರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಂತಹ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ ಪುಡಿ ಉತ್ತಮ? ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವ ವಿಧಾ ಯಾವುದು? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳು:
ಹಬ್ಬದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಳಪ ತರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಂಗುರಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಏಕೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ?
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮಂದವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಉಂಗುರಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಂಗುರಳು ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪಿಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊಳಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ವಿಧಾನ
ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣವನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳಕು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದು ಆಭರಣದ ಹಿಂದಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ವಿಧಾನ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಂಗುರಳ ಹೊಳಪು ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಆಭರಣವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.