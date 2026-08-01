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- ಇವು ನಾನ್ವೆಜ್ ಸಸ್ಯಗಳು: ಅಂಗಳ, ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟಗಳೂ ಹೇಳ್ತವೆ ಗುಡ್ಬೈ
ಇವು ನಾನ್ವೆಜ್ ಸಸ್ಯಗಳು: ಅಂಗಳ, ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟಗಳೂ ಹೇಳ್ತವೆ ಗುಡ್ಬೈ
ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರಾಪ್, ಪಿಚರ್ ಸಸ್ಯ, ಮತ್ತು ಸನ್ಡ್ಯೂನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕೀಟಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಸ್ಯಗಳು:
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರಾಪ್, ಸನ್ಡ್ಯೂ, ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟರ್ವರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಡರ್ವರ್ಟ್ನಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಟರ್ವರ್ಟ್
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಟರ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಜಿಗುಟಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಹಾರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪಿಚರ್ ಸಸ್ಯ
ಪಿಚರ್ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಹೂಜಿ ಅಥವಾ ಜಗ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನೇತಾಡುವ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸನ್ಡ್ಯೂ ಸಸ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ನೊಣಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ - ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸನ್ಡ್ಯೂ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಜಿಗುಟಾದ ಹನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಸಣ್ಣ ಹಾರುವ ಕೀಟಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬ್ಲಾಡರ್ವರ್ಟ್ ಸಸ್ಯ
ಬ್ಲಾಡರ್ವರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೇರುಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ನೇರಳೆ, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರಾಪ್
ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರಾಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೊಣಗಳು ಅದರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಎಲೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜ-ಮುಕ್ತ ನೀರನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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