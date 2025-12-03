Fruits to Avoid in Winter: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬಾರ್ದಂತೆ
Avoid Cold Fruits in Winter: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜ
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಕಷ್ಟ.
ಅನಾನಸ್
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾನಸ್ ತಿಂದರೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ದ್ರಾಕ್ಷಿ
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಕಫ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕಿತ್ತಳೆ, ಸೀಬೆ, ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ
ಕಿತ್ತಳೆ, ಸೀಬೆ, ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಇವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
