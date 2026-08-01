ಕೇವಲ 2 ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಸಾಕು; ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಬಿಳಿಹುಳ ಒಂದೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ!
ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ (Mealybug) ಹಾಗೂ ಅಫಿಡ್ಸ್ (Aphids) ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅರಿಶಿಣದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿಶ್ರಣವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀಟವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ತೋಟ (Home Garden) ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್ (Balcony Garden) ಬೆಳೆಸುವವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ (Flower Plants) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಳಿಹುಳ (Mealybug) ಹಾಗೂ ಅಫಿಡ್ಸ್ (Aphids) ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂಡುವ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಅರಳುವ ಮೊದಲೇ ಈ ಕೀಟಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೂವುಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು.
ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಲಿಬಗ್ಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಗಿಡದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಿಹಿ ದ್ರವ (Honeydew) ಕಾರಣದಿಂದ ಇರುವೆಗಳು (Ants) ಕೂಡ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೀಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಹೇಗೆ?
ತೋಟಗಾರರು ಸೂಚಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದು (Home Remedy) ತಯಾರಿಸಲು ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಕು:
- 1.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು
- 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ (Turmeric Powder)
- 1 ಚಮಚ ದ್ರವ ಸೋಪ್ (Liquid Soap) ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್
- 2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ (Lemon Juice)
ಮೊದಲು ನೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಬಳಿಕ ದ್ರವ ಸೋಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 2–3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದ ಬಳಿಕ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೋಸಿ (Filter) ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು?
ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು (Bioactive Compounds) ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (Citric Acid) ಕೆಲವು ಮೃದುದೇಹದ ಕೀಟಗಳನ್ನು (Soft-bodied Pests) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋಟಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದ್ರವ ಸೋಪ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ರಾವಣ ಸಮವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀಲಿಬಗ್ ಅಥವಾ ಅಫಿಡ್ಸ್ ಕಾಣುವ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗ, ಚಿಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
- ಬಳಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
- ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿ ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಇರುವೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಮುಖ್ಯ
ಮೀಲಿಬಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇರುವೆಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇರುವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮೀಲಿಬಗ್ಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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