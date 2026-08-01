ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಸವಿದ ಜರ್ಮನ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ 'ಟೋಲ್ಗಪ್ಪ' ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ರುಚಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಅವರ ನೈಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದನ್ನು ಸವಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಜರ್ಮನಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಸವಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರದ ರುಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವರು ಗೋಲ್ಗಪ್ಪವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ 'ಟೋಲ್ಗಪ್ಪ' ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ.
ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ನಡೆದ ಎಡವಟ್ಟು!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ @carinaxaman ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮಹಿಳೆ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಬಂಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಸವಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ 'ಟೋಲ್ಗಪ್ಪ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುದ್ದಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿತು.
ಒಂದೇ ಬೈಟ್ ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ರುಚಿ!
ಗೋಲ್ಗಪ್ಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. "ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರ ನೈಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದ ವಿಡಿಯೋ!
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜರ್ಮನ್ ಮಹಿಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು 'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪವೇ ಟೋಲ್ಗಪ್ಪ' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಭಾರತೀಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆಯ ತಪ್ಪಿಗಿಂತ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವರ ಮನೋಭಾವವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.