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ಪುದೀನಾ

ಪುದೀನಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
kitchen Jul 31 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Pixabay
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ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಕಾಂಡಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಕಾಂಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡಿ. 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು.

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ಸರಿಯಾದ ಪಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ

ಪುದೀನಾ ಗಿಡವು ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಪಾಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಅಗಲವಾದ ಪಾಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಟ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ತೂತುಗಳು ಇರಲಿ.

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ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹೀಗಿರಲಿ

ತೆಂಗಿನ ನಾರು, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಸಗಣಿ ಪುಡಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು?

ಪುದೀನಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಡ.

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ನೀರು ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ

ಪುದೀನಾ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು.
Image credits: Pixabay
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ತುದಿಗಳನ್ನು ಚಿವುಟುತ್ತಾ ಇರಿ

ಗಿಡವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವಲೊಡೆದು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು, ಅದರ ತುದಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಚಿವುಟುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವಾಗ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Image credits: Pixabay
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ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ

ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಸಗಣಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪಾಟ್‌ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Pixabay

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