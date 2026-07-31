ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಕಾಂಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡಿ. 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು.
ಪುದೀನಾ ಗಿಡವು ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಪಾಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಗಲವಾದ ಪಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ತೂತುಗಳು ಇರಲಿ.
ತೆಂಗಿನ ನಾರು, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಸಗಣಿ ಪುಡಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಡ.
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