ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಕಸವಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ತಿಳಿದ್ರೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ
Talcum Powder Uses :ಮನೆಗೆ ತಂದ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರನ್ನು ಬಳಸೋ ಬದಲು ಎಸೆಯೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ತಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು.
ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಉಪಯೋಗ
ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರುವ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಬಿಗಿಯಾದ ಶೂಲೇಸ್ ಗಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಎಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಡಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಟು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶೂಲೇಸ್ ಬಿಗಿಯಾದಾಗ ಬಿಗಿಯಾದ ಗಂಟನ್ನು ಉಗುರಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇದು ಸುಲಭ.
ಇರುವೆ ಓಡಿಸಲು ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್
ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇರುವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಚೈನ್ ಗಂಟು ಬಿಡಿಸಿ
ಬರೀ ಶೂ ಲೇಸ್ ಗಂಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಗಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರುವ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ. ಗಂಟು ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಪುಡಿ ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚೈನ್ ಮೇಲಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತ್ರ ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಗಂಟುವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಬಹುದು.
ಶೂ ವಾಸನೆಗೆ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಾಸನೆ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಶೂಗಳಿಂದ ಬರುವ ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀವು ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಶೂ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿರುವ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶೂ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ. ಪುಡಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಬಾಗಿಲು ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್
ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಶಬ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ. ಡ್ರಾಯರ್ ಅಥವಾ ಶಬ್ಧ ಮಾಡುವ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀವು ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯರನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
