ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕೇ? ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಾಲದ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
How to store tamarind: ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಡದಂತೆ ಇರಬೇಕೆ? ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಹುಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮಂದಿರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಟ ದೇಸಿ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಹುಳಿ ಬೇಕು
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗದು ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಸಾಂಬಾರ್, ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಹುಳಿ ಸಾರು, ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಹುಳಿ ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಕೇವಲ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿಎಂಸಿ (PMC) ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಅಡಗಿವೆ.
ಸರಿಯಾದ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೃಹಿಣಿಯರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಹುಳ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತಾಜಾವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಿ.
ಒಣಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ!
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು, ನಾರು ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಯ ತುಣುಕುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿದ್ದಷ್ಟೂ ಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಹುಳ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಬೂಸ್ಟು ಬರುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿಡಿ..
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ 'ಕಲ್ಲುಪ್ಪು'. ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಡಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದರ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಕೆಡದಂತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಬದಲಾಗದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಗಳು ಬೇಡ!
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಾಣಿ ಜಾಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಿ ಅಂಶವು (ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ) ಆ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ, ಹಣ್ಣನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಗಳಿಗಿಂತ ಪಿಂಗಾಣಿ ಜಾಡಿಗಳು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ತಗುಲಿದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಜಾಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಒಳಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಡಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೆರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹೊಸ ಹಣ್ಣಿನಂತೆಯೇ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರುಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗಲ್ಲ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಸರಿಯಾದ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ರುಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಕಾಲದ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!
