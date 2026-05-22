ಚೀನಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಚೆಂಗ್ಲಾನ್, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಹವಾ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ. ಚೀನಾದ ಖ್ಯಾತ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಚೆಂಗ್ಲಾನ್ (Jiang Chenglan), ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 1 ಕೋಟಿಗೂ (10 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಜಿಯಾಂಗ್ ಚೆಂಗ್ಲಾನ್?
ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಯಾಂಗ್ ಅವರು '@chengshian' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, 2023ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಎಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಮೇ 13 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಜಿಯಾಂಗ್, ತಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಣೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಏಜೆನ್ಸಿ 'ಶಾಂಘೈ ಜಿನ್ ಜಿಯಾ ಕಂಪನಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. "ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರಾದ 'chengshian' ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೆಸರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೂ ನನಗೂ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಪ್ಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ:
ಜಿಯಾಂಗ್ ಚೆಂಗ್ಲಾನ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಮೇಕಪ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 44 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಸೌಮ್ಯ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವು 90ರ ದಶಕದ ಮತ್ತು 2000ರ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಲಿ ಜಿಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ:
ಜಿಯಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಚೀನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಲಿ ಜಿಕಿ (Li Ziqi) ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಿ ಜಿಕಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದದ ಕಾರಣದಿಂದ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಯಾಂಗ್ ಅವರ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಡು ಚೀನಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಜಿಯಾಂಗ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.