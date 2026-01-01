ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ? ಕುಡಿರಿ.. ಆದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ..!
ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬ್ರಿಟೀಷರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ, ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಕಾಫಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಪಾಯಗಳೂ ಇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ.
ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಕಪ್ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೌದು, ಅಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಆಹಾರವಾಗಿ 'ನೀರು' ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು.
ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಟೀ, ಕಾಫಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದು ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಂತವರು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು.
ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು 'ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ- ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗ್ಲಾಸ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ಒಂದೆರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಳಿಕ ಟೀ ಆಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು.
ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಲ್ಲವೇ? ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನೂ ಹಾಕದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ನೀರು ಮಾತ್ರವೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿದಿರುವ ಯೋಗಿಗಳು. ಅದೂ ಇದೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು, ಲೇಖನಗಳು ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡಿತರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಾವು ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಏನೀಗ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಫೈನಲೀ, ಅವರಿಷ್ಟ, ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯೋಗಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಮಾತಂತೂ ಸತ್ಯ.
