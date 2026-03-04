ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರಿಂದ 6 ಲೆಹೆಂಗಾ ಲುಕ್ಸ್
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಗ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾನಿಯಾ ಚಂಡೋಕ್ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾ ಹೊದ್ದಿದ್ದರು.
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೆ ಕುಂದನ್ ನೆಕ್ ಪೀಸ್ ಧರಿಸಿ, ಕೂದಲಿಗೆ ಜಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಂಗ್ ಟೀಕಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಲೆಹೆಂಗಾ ಲುಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಂತೆ, ನೀವು ಪೀಚ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಕರಾಚಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಪಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಸಾರಾ ಅವರಂತೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೀವು ಸಾರಾ ಅವರಂತೆ ನಿಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಸೀರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ.
