- ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಮನೆಗೆ ತಂದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಳಗೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ವೇಸ್ಟ್. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡಬಹುದು.
Image Credit : Getty
ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬಾಡಿ, ವಾಸನೆ ಬಂದು, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡಬಹುದು.
Image Credit : our own
ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೊದಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
Image Credit : Getty
ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬಾರದು
ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇವು ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
Image Credit : Getty
ಗಾಳಿಯಾಡದಿದ್ದರೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ
ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗಾಳಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
Image Credit : Getty
ಸೌತೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು
ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರವೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
Image Credit : Getty
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತಾಪಮಾನವೂ ಮುಖ್ಯ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು.
