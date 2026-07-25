ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಗೆ ಸಕತ್ ಲುಕ್ ಕೊಡೋ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾಸ್: ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಫುಲ್ ಖುಷ್
ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಛತ್ರಿ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಚಿಪ್ಪುಗಳು, ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ವ್ಯರ್ಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಐದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್
ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಹ್ಲಾದಗೊಳಿಸಲು ಅವರ ಕೋಣೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ 5 ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಛತ್ರಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಗೆ ಸಕತ್ ಲುಕ್
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಛತ್ರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅವುಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ DIY ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅಥವಾ LED ದೀಪಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದು ಸರಳವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಅಲಂಕಾರ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ನೀವು ಅವುಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಲು ಸುಲಭ.
ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ತಯಾರಿ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹೂದಾನಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ನೀವು ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನೀವು ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಅಗ್ಗದ DIY ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸುಂದರವಾದ DIY ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮೇಲೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನೀವು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ವಾಸದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು.
ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳೇನಾದರೂ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಸುಂದರವಾದ DIY ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನೀವು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೇತುಹಾಕಬಹುದು.
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