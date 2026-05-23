ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿಯೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
How to increase laptop battery life: ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಆಡುವಾಗ ಸದಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಳಸುತ್ತೀರಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ, ಕೋಡಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್.. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ.. "ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯೇ? ಹಾಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಫೋನ್ಗಳಂತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ?" ಎಂದು. ಅನೇಕರು ಬ್ಯಾಟರಿ 100% ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸದಾ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಆಧುನಿಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ.. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸಲಿ ನಿಜಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
1. ಓವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈಗಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಲಿಥಿಯಂ-ಅಯಾನ್’ ಅಥವಾ ‘ಲಿಥಿಯಂ-ಪಾಲಿಮರ್’ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಬಹಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿ 100% ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ನೀಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಾ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಭಾರೀ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವುದು ಲೇಸು
ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ-ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸುವಾಗ.. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ (ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆನ್) ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಪವರ್ ದೊರೆತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ (Performance) ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಅಸಲಿ ವಿಲನ್ 'ಶಾಖ' (Heat)
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಡ್, ಸೋಫಾ ಅಥವಾ ದಿಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಏರ್ ವೆಂಟ್ಗಳು (Air vents) ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಶಾಖ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ.
ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಲೋಕಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ 0% ಆಗುವವರೆಗೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 20% ಗೆ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ!
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.