Vastu Tips For Mobile: ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥವರು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಿದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಣಾಮ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್, ನಿದ್ದೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭಂಗ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತಲೆಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಸುಸ್ತು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮಲಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು?
ಮಲಗುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 5 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಆಗ್ನೇಯ (ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಬರಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು (Blue Light) ನಿದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಾದ 'ಮೆಲಟೋನಿನ್' ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾಸ್ತು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನವಿರಲಿ, ಎರಡೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.