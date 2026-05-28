ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವಿನ ಕಾವಲು.. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಗೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ!
Snake Guarding Treasure Myth: ಹಳೆಯ ಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತನಿಧಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಕಾವಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವಿದೆಯೇ?
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೇಳುವ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತನಿಧಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಗರಹಾವು ಹೆಡೆಬಿಚ್ಚಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಧನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಹೋದವರನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ನಿಜವೇನು? ಹಾವುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಯೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವೇ?
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಗುಪ್ತನಿಧಿಗಳು, ಕೋಟೆಗಳ ಅಂತಃಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಧನರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾವುಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಕಾವಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪುರಾಾಣಗಳು, ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವೇ? ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ರಾಜರು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರು ಹಬ್ಬಿಸಿದ ವದಂತಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಲೋಕವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಧನರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಾವುಗಳು ಕಾವಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಳರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲು, ನಿಧಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ತಾಣ
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸರೀಸೃಪಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾನವರಂತಹ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಭವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವಜ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳಿಯದು. ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವಾದ ಇಲಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ತಾಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಗುಪ್ತನಿಧಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಓಡಾಡದ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕೋಟೆಗಳು, ಕತ್ತಲೆಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಲು ಹೋದವರಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು, ಅವು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಭ್ರಮೆ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಗರಿಷ್ಠ 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಗುಪ್ತನಿಧಿಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಹಾವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುಪ್ತನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾವುಗಳು ಕಾವಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯಂತೆ ಹಾವು ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
