ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಜಾತಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ, ಮೇ 25 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 25 ರಿಂದ ಮೇ 31 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 25 ರಿಂದ ಮೇ 31 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ವ್ಯಾಪಾರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 25 ರಿಂದ ಮೇ 31 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 25 ರಿಂದ ಮೇ 31 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇತರರಿಗೆ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 25 ರಿಂದ ಮೇ 31 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
