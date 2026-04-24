3 ರೆಕ್ಕೆ vs 4 ರೆಕ್ಕೆಯ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್: ಯಾವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ? ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
Which ceiling fan gives more air in summer: ಫ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಕಾರಣ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲ ಆಧಾರ. ಆದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು? 3, 4, 5 .. ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹಗಳು ಅನೇಕರಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ (Blades) ಸಂಖ್ಯೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ತಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
3 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ (3 Blade Fan)
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬಲ್ಲದು. ಇವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬೇಗನೆ ಆರಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದ ಬರಬಹುದು.
4 ಅಥವಾ 5 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ (4 or 5 Blade Fan)
ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ ತೂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ವೇಗ (RPM) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ತಿರುಗುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಸಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಪು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡಲು ಇವು ಸಹಕಾರಿ.
ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ವೇಗವಾದ ಗಾಳಿ ಬೇಕೆಂದರೆ 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಜಾಣತನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸಿ ಇದ್ದು, ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯ ಸುಳಿದಾಟಕ್ಕಾಗಿ (Circulation) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ 4-ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹರಡಲು 4-5 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಉಷ್ಣವಲಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ನೀಡುವ 3 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೇ ಉತ್ತಮ. 4 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಭ್ರಮೆ ಮಾತ್ರ
ಫ್ಯಾನ್ ನೀಡುವ ಗಾಳಿ ಕೇವಲ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೋನ (Angle), ಮೋಟಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೂ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಫ್ಯಾನ್ RPM ಮತ್ತು CMM (Cubic Meters per Minute) ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
