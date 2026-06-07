60ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರು.. ಏನಿದು 'Grey marriage'?
What is grey marriage: ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದಾಗ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಈಗ 'ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಹೊಸ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು 'ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್' (Grey Marriage) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ಒಂಟಿತನ, ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಗಡ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು 55 ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರವೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ “ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್” (Grey Marriages) ಅಥವಾ “ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅಕ್ಕರೆ, ಒಬ್ಬರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂಟಿತನ ದೂರ ಮಾಡುವ ಸಂಗಾತಿ
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಒಂಟಿತನ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೃದ್ಧರು ತೀವ್ರ ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹಗಳು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸವಾಲುಗಳೂ ಅಡಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವುದು, ವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬರುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು...
ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂಶಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ (ಪೆನ್ಷನ್), ವಿಮೆ (ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಜಗಳಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಮದುವೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ 'ಸಹಜೀವನ' (Live-in Relationship) ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಾಜ, ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆನಂದವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.
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