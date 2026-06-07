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- ಸಂಪತ್ತು ಅಪಾರ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ! 'ಈ' ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಯ
ಸಂಪತ್ತು ಅಪಾರ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ! 'ಈ' ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಯ
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಅಂತಹ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
'ಈ' ಜನರ ಮೇಲೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13 ಅಥವಾ 22 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ರಾಹುವಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಅವರು ಕನಸುಗಳಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ...
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 4 ನೇ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. 4 ನೇ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ...?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
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