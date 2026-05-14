ಹಾವಾಡಿಗನೊಬ್ಬ ತಾನೇ ಸಾಕಿದ ಬೋವಾ ಹಾವಿನಿಂದಲೇ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾವು ಮಾಲೀಕನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದರೂ, ಅವುಗಳ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಜಾಗೃತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಾವಾಡಿಗನೊಬ್ಬ ಆತನದ್ದೇ ಸಾಕು ಹಾವು ‘ಬೋವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್’ (Boa Constrictor) ಆತನ ಮೇಲೆಯೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಹಾವು:
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಬೋವಾ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ಹಾವು ಆತನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಕ್ಕೆ (Sensitive area) ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ:
ಹಾವಿನ ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀವ್ರ ಯಾತನೆಯಿಂದ ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ತೀವ್ರ ಗಾಬರಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವಿನ ಹಿಡಿತ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉರಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಸಾಕುವ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವಿನಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ, ಅವುಗಳ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಆಟಗಳು ಬೇಕಿತ್ತಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು ನೋಡದಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.)
