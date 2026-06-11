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- Indian Railway Facts: ಮಳೆಗೆ ನೆನೆದು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ್ರೂ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Indian Railway Facts: ಮಳೆಗೆ ನೆನೆದು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ್ರೂ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Why railway tracks dont rust: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಯಾಕೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಾಳಾಗದೆ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಾಳಾಗದೆ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಳಿಗಳು ಅಧಿಕ ಭಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ವೇಗವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೀಲ್, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಾಳಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ರೈಲಿನ ಚಕ್ರಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ
ರೈಲಿನ ಚಕ್ರಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ
ರೈಲಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ರೈಲಿನ ಚಕ್ರಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ..ಆದರೆ
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ..ಆದರೆ
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಅಸಲಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಉಕ್ಕಿನಿಂದಾಗಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ವೇಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಳಿಗಳ ಪಕ್ಕದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಕ್ಕು ಕಂಡರೂ, ಅದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿರುಕುಗಳು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ತುಕ್ಕು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹಳಿಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ
ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ
ಕಬ್ಬಿಣವು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣವು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ತುಕ್ಕು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ಗಳು, ಬೇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತುಕ್ಕಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಉಕ್ಕು, ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ತುಕ್ಕಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಿರಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಕ್ಕು, ರೈಲುಗಳ ನಿರಂತರ ಓಡಾಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಲೇಪನಗಳು, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ದುರಸ್ತಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
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