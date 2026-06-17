ಹಳೆ ಪೇಪರ್ ರದ್ದಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು 5 ಸುಂದರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ಗಳು ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿವೆಯಾ? ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದಿಗೆ ಮಾರುವ ಬದಲು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಹಳೆ ಪೇಪರ್ನಿಂದಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ 5 ಸುಂದರ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಳೆ ಪೇಪರ್
ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್
ಪೇಪರ್ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್
ಸುಂದರ ಪೇಪರ್ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ನ ತೆಳುವಾದ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರೆ, ಇದು ನೋಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ವಾಸುಗಳಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬಾಸ್ಕೆಟ್
ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪೇಪರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಶೇಡ್
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪೇಪರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಶೇಡ್ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಶೇಡ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಶೇಡ್, ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
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