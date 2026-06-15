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- Gardening Tips: ಮನೆಯ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜವಿಲ್ಲದೇ 5 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಸಿ
Gardening Tips: ಮನೆಯ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜವಿಲ್ಲದೇ 5 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಸಿ
ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆ? ಕಟಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ? ಸಿಂಗೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಜೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು? ಕೋಲಿಯಸ್ ಗಿಡದ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ನೆಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
ಸಿಂಗೋನಿಯಂ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಡ. ಇದನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ 4-6 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಳ್ಳಿಯ ಕಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಣ್ಣು (node) ಇರಲಿ. ಇದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು ಬಂದು, ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಪೆನ್ಸಿಲ್ನಷ್ಟು ದಪ್ಪವಿರುವ 5-6 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ದಾಸವಾಳದ ಕಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಬಲಿತಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಎಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು. ಇದನ್ನು 2-3 ಇಂಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 3-6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
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