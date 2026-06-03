ಮುರಿದ/ಹಳೆ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್; ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಸಲಹೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ DIY ಕಲ್ಪನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Chair Gardening
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಲೂ ಹಳೆಯ, ಮುರಿದ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಠ DIY ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮುರಿದ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಕುರ್ಚಿ, ಮರಳು ಕಾಗದ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಂಚ, ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ನೆಡುವ ಪಾತ್ರೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಲ್ ಯಂತ್ರ,ವಾರ್ನಿಷ್ (ಮರದ ಕುರ್ಚಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೆದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು), ವಾರ್ನಿಷ್ ಬಳೆಯೋದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕುರ್ಚಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುರ್ಚಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಟ್ ಇಡಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಲಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಲಂಕಾರ
ಕುರ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಿರಿ. ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಅಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಬಣ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೂವಿನ ಕುಂಡವನ್ನು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಅಥವಾ ತಂತಿಯಿಂದ ಹೂವಿನ ಕುಂಡವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಿಬ್ಬನ್ಗಳು, ಫೇರಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ನೇತಾಡುವ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ
ಹಳೆಯ ಮರದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ನೇತಾಡುವ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈಗ, ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ನೇತಾಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಡ್ಗಳಿಂದ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಉದ್ಯಾನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
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ವಿಶಿಷ್ಟ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಮರದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಕುರ್ಚಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡಿ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಲು, ಕುರ್ಚಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಇದು ಯಾರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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