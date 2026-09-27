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- Bigg Boss ತಾಂಡವ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಗುಟ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಆದಾಗ ಗಗನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದುಬಿಡಿ ಎನ್ನೋದಾ ಸೌಂದರ್ಯ
Bigg Boss ತಾಂಡವ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಗುಟ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಆದಾಗ ಗಗನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದುಬಿಡಿ ಎನ್ನೋದಾ ಸೌಂದರ್ಯ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13ರಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಂಡವ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಂಡವ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13ರಲ್ಲಿ (Bigg Boss 13) ಸದ್ಯ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪುನಃ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ.
ಗಗನ್- ತಾಂಡವ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ (Bigg Boss 13) ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರ ದೋಸ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ. ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ತಾಂಡವ್ ‘ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಸೀತಾರಾಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಳಗಳನೆ ಅತ್ತಿದ್ದ ತಾಂಡವ್
ತಾಂಡವ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಗಗನ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅತ್ತಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಚಲರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ರೂ ತಾಂಡವ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಾಂಡವ್ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಂಡವ್, ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ...
ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ತಾಂಡವ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮದ್ವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅವನಲ್ಲ, ಅವಳು
ಆಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ, ತಾಂಡವ್, ಅವನು ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಎಂದರು.
ಗಗನ್ ಜೊತೆ ಇರಿ
ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಹ್ ಅವಳೇ ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಗಗನ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇದ್ದುಬಿಡಿ ಎಂದು ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು!
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