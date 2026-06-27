ಬೋಳು ತಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೆ? ವಿಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲುಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ
Men Fashion: ಬೋಳು ತಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಅದರದೇ ಚಿಂತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಗ್ ಅಥವಾ ಕಸಿ ಮಾಡದೆಯೇ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೋಳು ತಲೆಗಿಂತ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ.
ಬೋಳು ತಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೋಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಗ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಗ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗುವ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್
ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉಳಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಇದು ಬೋಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೂ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ತಲೆ ಬೋಳು ಬೋಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಈ ಲುಕ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಇದು ಫ್ಯಾಷನ್ ನ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ
ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗಡ್ಡವಿದ್ದಾಗ, ಜನರ ಗಮನ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಲೆಯ ಬದಲು ಗಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಕಾರದ ಗಡ್ಡವು ಇಡೀ ಮುಖವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಪ್, ಟೋಪಿ ಅಥವಾ ಬಂದಾನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಧರಿಸುವುದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದು ಬೋಳು ತಲೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಿರಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಳಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಕಲರ್,ಟೆಕ್ಸ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ವಾಲ್ಯೂಮೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಹೆವಿ ಹೇರ್ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್
ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬೋಳುತನದಿಂದ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದಾಗ, ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಳುತಲೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ನೆಸ್, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
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