Chanakya Niti: ಈ 4 ರೀತಿಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ 4 ರೀತಿಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.
1. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟವರು
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ನೇಹಪರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಜನರು ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತರಾಗಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ಉಳಿತಾಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ.
2. ಅಗೌರವ ಅಥವಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನರು
ಕೆಲವು ಜನರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ನಂತರ, ಆ ಮಾತು ಇತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
3. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರು
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.ಚಾಣಕ್ಯನ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಉಳಿತಾಯ, ಆಸ್ತಿಗಳು, ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವಾಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
4. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟೀಕಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವವರು
ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಖರೀದಿಸಿದರು? ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಚಾಣಕ್ಯನ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಕಥೆ ನಂತರ ಇತರರಿಗೆ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೀಕಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಬಹುದು.
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