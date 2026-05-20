Fish Anatomy: ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಇರುತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
How do fish sense vibrations: ಮೀನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆಯೇ? ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೀನುಗಳು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?
ಮೀನಿನ ಕಿವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ?
ನಮಗೆ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮೀನಿನ ಕಿವಿಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀನುಗಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಒಳಗೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಕಿವಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೀನಿನ ದೇಹದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಲೈನ್' (Lateral Line) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ...
ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಬಲ್ಲವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿ, ಇತರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೀನಿನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಒಟೊಲಿತ್ಸ್' (Otoliths) ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಳು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ, ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಟೊಲಿತ್ಸ್ಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀನುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿ ಈಜಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವ ಕಿವಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
