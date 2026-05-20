Washing Machine Accident: ಮೂವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆಪತ್ತನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದೆಡೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ, ಅದರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇದೀಗ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಯುವತಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇ ತಡ ರಪಕ್ಕನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು?, ಈ ಅಪಘಾತ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ಎಂಬ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಸ್ಪಿನ್ ಸೈಕಲ್' (ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಹಂತ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 800 ರಿಂದ 1600 ಬಾರಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ (RPM). ಆದರೆ ಈ ಯುವತಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅದರೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅವಳ ಕೈ ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸುತ್ತುವಾಗ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅವಳ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡವು. ಕೈ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಮಷಿನ್ನ ವೇಗವು ಅವಳ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆಯಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ 'ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್' (Centrifugal Force) ಅವಳನ್ನು ಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಳು. ಮಷಿನ್ನ ವೇಗವು ಅವಳ ತೋಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅವಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವಳ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಒಮ್ಮೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
"ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಬರೀ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೋ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖತನವೋ?" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ನಟನೆ?
ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವರು "ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯೂಸ್ (Views) ಪಡೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಕಳಪೆ ನಟನೆ (Fake acting)" ಎಂದು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದು ನಡೆದಿದೆ
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, "ನನಗೂ ಇಂತಹ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ, ಇಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಹಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ
"ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ
"ಘಟನೆ ನೈಜವೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತವೋ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಜಾಗರೂಕತೆ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತುವ ಡ್ರಮ್ ಕೈಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ತೆರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಆಶಯ.
ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ...
ಮಷಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
ಮಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಡ್ರಮ್ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಿಳಿಹೇಳಬೇಕು.
ಈ ಘಟನೆಯು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ವೇಗದ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ನಗಣ್ಯ. ಕೇವಲ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.