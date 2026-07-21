ಈ 5 ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಚ್ಚರ! ಈ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಕೆಲವು ಉಪಾಹಾರ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಐದು ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಐದು ತಿಂಡಿಗಳು
ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಆಹಾರ ತುಂಬಾನೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಪುನಾರಾವರ್ತಿಸಬೇಡಿ.
ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಉತ್ಫನ್ನಗಳು:
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಖರಿದ ಉತ್ಫನ್ನಗಳು
ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಸಮೋಸಾಗಳಂತಹ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಕುಕೀಸ್
ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೋನಟ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್
ಡೈರಿ ಉತ್ಫನ್ನಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೂರ್ಣ-ಕೊಬ್ಬಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ-ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು-ಮುಕ್ತ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್:
ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ-ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.
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