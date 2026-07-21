Do's and Dont's of Tulsi Leaf: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕೀಳಬಾರದಂತೆ.. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ತುಳಸಿ ಪೂಜಾ ನಿಯಮಗಳು: ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಯಾವಾಗ ಕೀಳಬೇಕು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ
ಈ ವಾರ ತುಳಸಿ ಕೀಳಬಾರದು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರದಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಬಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಏಕಾದಶಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂತಹ ತಿಥಿಗಳಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೀಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬಹುದು— **ಓಂ ತುಳಸ್ಯೈ ನಮಃ** ಇದಲ್ಲದೆ, ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ತುಳಸಿ ಎಲೆ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಕೀಳಬೇಕು
ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಾರದು
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಾರದು. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದರೂ ಅವುಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
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