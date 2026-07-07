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- Kitchen Rack: ಅಗ್ಗವೂ ಹೌದು, ಗಟ್ಟಿಯೂ ಹೌದು! ₹300ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟ್ರೆಂಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಕಿಚನ್ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
Kitchen Rack: ಅಗ್ಗವೂ ಹೌದು, ಗಟ್ಟಿಯೂ ಹೌದು! ₹300ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟ್ರೆಂಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಕಿಚನ್ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ಚಿಕ್ಕ ಕಿಚನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು 300 ರೂ. ಒಳಗಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಿಚನ್ ರ್ಯಾಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿವು.
ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಿಚನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್
ನೀವು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೂ, ಅದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಜವಾದ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 300 ರೂ. ಒಳಗಿನ ಕಿಚನ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಜಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 300 ರೂ. ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಿಚನ್ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆ ಡೀಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್
ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ 2-ಟೈಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ರ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು (35x17x27) ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಸಾಲೆ, ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಎಣ್ಣೆ, ಕಪ್-ಗ್ಲಾಸ್, ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 1299 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 78% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ₹283 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಓಪನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಅಡುಗೆಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್
ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, 2-ಟೈಯರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಚಹಾ-ಸಕ್ಕರೆ ಜಾರ್ಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳಿನ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 699 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 72% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು 196 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬಾರದು?
ಭಾರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ.
ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಕಿಚನ್ ರ್ಯಾಕ್
ಇದು 2-ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಚಹಾ, ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾಫಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಎಣ್ಣೆ-ಸಾಸ್ನ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 699 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 71% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ₹205 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್.
ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ.
ಚಿಕ್ಕ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ.
ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬಾರದು?
ಭಾರವಾದ ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು Amazon Prime Day Sale 2026 ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, EMI ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮೆಜಾನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು, ಷರತ್ತುಗಳು (Terms & Conditions) ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಇಎಂಐ (EMI) ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ.
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