ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ, ತಾಜಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಕಾಲೀನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವುಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರುವ ಕಿಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹಗುರವಾದ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್, ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತಿಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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