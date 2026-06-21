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ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗೆ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ಗಳು!

ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್‌ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ.
kitchen Jun 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt
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ವೈಟ್ ಮತ್ತು ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್

ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್‌ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt
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ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೈಟ್

ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt
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ಸೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ವೈಟ್

ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಆಫ್-ವೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ, ತಾಜಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt
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ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ

ಸಮಕಾಲೀನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್‌ಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt
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ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವುಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್

ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವುಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರುವ ಕಿಚನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: chat gpt
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ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್

ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Image credits: chat gpt
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ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವೈಟ್

ಹಗುರವಾದ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್, ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತಿಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Image credits: chat gpt

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