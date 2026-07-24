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- Uses of used coffee grounds: ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ .. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
Uses of used coffee grounds: ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ .. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
How to remove fridge odor naturally: ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು (Coffee Grounds) ನಾವು ಕಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ
ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ, ಇಡೀ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.
ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮೇಲಿದೆ ರಂಧ್ರಗಳು
ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಮೇಲಿದೆ ರಂಧ್ರಗಳು
ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧೀಶೋಷಣೆ (Adsorption) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆರೆದಾಗ ತಾಜಾತನದ ಅನುಭವ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆರೆದಾಗ ತಾಜಾತನದ ಅನುಭವ
ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧವು ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆರೆದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಾಜಾತನದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಒಣಗಿಸಿ ಬಳಸಿ: ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಹಸಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ (Mold) ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಸ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ: ಒಣಗಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಗಲವಾದ ಬಾಯಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಬದಲಾವಣೆ: ಪ್ರತಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ಪುಡಿ ಗಂಟಾದಂತೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದಂತೆ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಹಾಕಿ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (USDA) ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿಎ (FDA) ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೂರಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ.
ಕಾಫಿ ಪುಡಿ vs ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಕಾಫಿ ಪುಡಿ vs ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ದುರ್ಬಲ ವಾಸನೆಯ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯು ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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