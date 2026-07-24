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ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್‌ ಚಾಯ್ಸ್‌, 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್‌ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್

ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಉಂಗುರಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂದ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
fashion Jul 24 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:instagram
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ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ರಿಂಗ್

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೆವಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೋನ್‌ನೊಂದಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ.

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ಝಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಇದು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಝಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳು ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೈಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

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ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

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ಮಾಡರ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಡಬಲ್ ಎಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಉಂಗುರವು ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಝಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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ಚಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಮೋತಿ ರಿಂಗ್

ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಉಂಗುರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.
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ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಉಂಗುರ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೂನಿಕ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಯ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಝಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಪಾರ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ರಿಂಗ್

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಉಂಗುರಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಫೇವರಿಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಉಡುಪಿನ ಜೊತೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 1000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram

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