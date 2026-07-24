ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೆವಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೋನ್ನೊಂದಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಡಿಸೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಝಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳು ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೈಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಉಂಗುರ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೂನಿಕ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಯ ಆಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಝಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಪಾರ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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