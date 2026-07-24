ಇನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜೋದು ಬೇಡ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಗೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು, ಗಟ್ಟಿನೀರಿನ మరకಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಗಟ್ಟಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲವಣ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೊರೆ ಬಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲೆಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು, ಒಂದು ಕಪ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ನ ಒಳಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಉಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ಕಪ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ 1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಿಶ್ರಣವು ನೊರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಬಹುದು. ಸಮಯದ ನಂತರ, ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಲேசಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಯವಾಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸುಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸುಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿನೆಗರ್ ಬದಲು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 3 ಚಮಚ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸುರಿದು 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಲேசಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆಗಳು ಸಹ ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಜೊತೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ.
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