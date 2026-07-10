Beer Sales: ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಫುಲ್ ಜೋರು, ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭನೇ ಇಲ್ಲ! ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಿಯರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೂ ಕಂಪನಿಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಲಾಭ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಯರ್ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಯರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ, ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ, ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಈ ಲಾಭದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಬಾರ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರ್ಚು, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಆದಾಯ
ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಾರ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬಾರ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತರುವ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸವಾಲು: ಗಾಜು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಿಯರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚವು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆ: ಬಿಯರ್ ವಿತರಣೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಯರ್ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಬಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಸಾಗಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಶೇ. 15-20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಿಯರ್ನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭದ ಕುಸಿತವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿತರಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆ?
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಯರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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