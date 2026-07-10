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- ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಸರಸದ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ..
ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಸರಸದ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ..
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅನಗತ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಫೋನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಇತರರ ಕೈಸೇರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ (Partner) ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡ್ಡಾಯ.
ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (Voice Assistant) ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್' (Google Assistant) ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಸಿರಿ' (Siri) ನಂತಹ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು "ಹೇ ಗೂಗಲ್" ಅಥವಾ "ಹೇ ಸಿರಿ" ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನ್ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಗತ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ
ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು (Permission) ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಗೂ ಈ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಫೋನ್ನ ಪ್ರೈವೆಸಿ (Privacy) ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (Permission Manager) ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ (Location Tracking) ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಅನೇಕ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಲೊಕೇಶನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ "ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆ್ಯಪ್" (While using the app - ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ) ಅಥವಾ "ಆಸ್ಕ್ ಎವರಿ ಟೈಮ್" (Ask every time - ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೇಳು) ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ (Free Wi-Fi) ಬಳಸಬೇಡಿ
ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಹೊರತು ಇಂತಹ ಮುಕ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈಗಳ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ (Mobile Data) ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಗೃತಿಯೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸುರಕ್ಷತೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
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