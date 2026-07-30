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ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು.. ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾವ್ ಅನ್ನಲೇಬೇಕು!

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅದರಲ್ಲೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್​ಗಳಿಗಂತೂ ಹುಡುಗಿಯರು ಫಿದಾ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್​ಗಳು.
fashion Jul 30 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:dishisdesignerjewellery instagram
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್​ಗಳನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆರಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

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ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಂಗ್

ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್

ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇವು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ರಿಂಗ್

ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಉಂಗುರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್​ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್​ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

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ಲೆಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ರಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

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