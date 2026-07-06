ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿವ್ಯಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ರೀ-ಪಾಟಿಂಗ್ನ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರೀ-ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡದ ಆಯ್ಕೆ, ಹೊಸ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ, ಬೇರುಗಳ ಆರೈಕೆ, ಮತ್ತು ಗಿಡವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ 4 ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೈಕೆ
ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಿ ರೀ ಪಾಟಿಂಗ್ (Re-poting) ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯವು ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮರುಕುಂಡ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೊಸ ಕುಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಬೇರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು 4 ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯದ ಹೂವುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು ಮರುಕುಂಡವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮರುಕುಂಡ ಮಾಡುವಾಗ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕುಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಹಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 2-3 ಇಂಚು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿಸಿ
ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮರುಕುಂಡ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಳೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ತೋಟದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ
ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಕುಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಬೇರುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮರು ನೆಡಬೇಕು.
ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಬೇಡಿ
ನೀವು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮರು ನೆಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಸಸ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಹೂವುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರು ನೆಡುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮರು ನೆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
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