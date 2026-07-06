ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ: 17 ಕಿ.ಮೀ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಖ್ಯಾತ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಧನ್ಯಾಳ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು
'ಸ್ಪಾರ್ಟಾದ ಹೆಲೆನ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಧನ್ಯಾ ಎಸ್.ಆರ್ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಚೇಸ್ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತಡೆದಾಗ, ಅವರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಟ್ಟವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಧನ್ಯಾ ಎಸ್.ಆರ್ (28) ಕಾಸರಗೋಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಲ್ಲಿ 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪಾರ್ಟಾದ ಹೆಲೆನ್' ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಧನ್ಯಾ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕಾರನ್ನು ಕುಂಬ್ಳ ಪೊಲೀಸರು ನಸುಕಿನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂಡಿಯೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಡೆದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಸ್ತು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ
ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೈಜು ಕೆ. ಜೋಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ತಂಡವು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಕುಂಬ್ಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಳಿಯ ಅನಂಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಪಥದ NH66 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.
ವೇಗವಾದ ಚಾಲನೆ
ವಾಹನ ಏಕೆ ನಿಂತಿತು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಆದೇಶಿಸಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಚಾಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆ
ಧನ್ಯಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಉಸಿರು ಮದ್ಯದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:06 ಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ 82 ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 100 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗೆ 30 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ
ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ.ಆರ್. ಅವರಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಧನ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯ (ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 35(3) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು, ಅವರನ್ನು ಕೆಲ ಕಾಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಂಬ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಧನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 281 ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 132(1), 179, ಮತ್ತು 185 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧನ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧನ್ಯಾ, ತಾವು ಮದ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ದಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಾಗಿ, ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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