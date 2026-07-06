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ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಸಾಕಬಹುದಾದ 7 ಹಾವುಗಳು

ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ

life Jul 06 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Instagram
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ಕಿಂಗ್ ಸ್ನೇಕ್

ಈ ಹಾವುಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಇವು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವು.
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ಗಾರ್ಟರ್ ಸ್ನೇಕ್

ಗಾರ್ಟರ್ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಆರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಉಭಯಚರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಬೇಕು.
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ರೋಸಿ ಬೋವಾ

ರೋಸಿ ಬೋವಾಗಳು ದಪ್ಪ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಹಾವುಗಳು. ಇವುಗಳ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಹಾವು ಸಾಕಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

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ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ನೇಕ್

ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ನೇಕ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ವಿಷಕಾರಿ ಹವಳದ ಹಾವುಗಳಂತೆ (coral snakes) ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇವು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ನ್ ಸ್ನೇಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

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ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್

ತಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್‌ಗಳು, ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು.

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ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪೈಥಾನ್

ಈ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಗುರುತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಸುಲಭ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

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ಕಾರ್ನ್ ಸ್ನೇಕ್

ಕಾರ್ನ್ ಸ್ನೇಕ್‌ಗಳ ಆರೈಕೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇವು ಹಲವಾರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸಾಕಲು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಸಾಕು.

ಗಮನಿಸಿ: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಾಕಣೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ.

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