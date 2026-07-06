ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
ರೋಸಿ ಬೋವಾಗಳು ದಪ್ಪ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಹಾವುಗಳು. ಇವುಗಳ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಹಾವು ಸಾಕಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ನೇಕ್ಗಳು ನೋಡಲು ವಿಷಕಾರಿ ಹವಳದ ಹಾವುಗಳಂತೆ (coral snakes) ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇವು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ನ್ ಸ್ನೇಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಲ್ ಪೈಥಾನ್ಗಳು, ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು.
ಈ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಗುರುತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಸುಲಭ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಕಾರ್ನ್ ಸ್ನೇಕ್ಗಳ ಆರೈಕೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇವು ಹಲವಾರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸಾಕಲು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಸಾಕು.ಗಮನಿಸಿ: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಾಕಣೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ.
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