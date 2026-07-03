ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ ಎಸೆಯುವಿರಾ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ- ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಟೊಮೆಟೊ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಸೆಯುವ ಮುನ್ನ
ನೀವು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೊಂಪಾದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ದುಬಾರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಾಗಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಹೋಳುಗಳಿಂದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ
ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊಸ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಮಾಗಿದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಅವು ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ 3 ರಿಂದ 4 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಣಗಲು ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ 10 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಿಂದ ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂನಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದುಹೋದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿದರೆ, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
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