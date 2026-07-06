ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಂತೆ ಕಾಣಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೂ ಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಲೇಸ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಬ್ಲೌಸ್, ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಧರಿಸಿ.
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಇರುವ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ಕಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬದಲು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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