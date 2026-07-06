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ಡೀಪ್ ನೆಕ್‌ನಿಂದ ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ವರೆಗೆ: 2026ರ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

fashion Jul 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:INSTAGRAM
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ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಂತೆ ಕಾಣಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ. ನೀವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಬಹುದು.

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ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್

ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಲೆಹೆಂಗಾದೊಂದಿಗೂ ಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಗೋಲ್ಡನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಲೇಸ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಬ್ಲೌಸ್, ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಧರಿಸಿ.

Image credits: instagram
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ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್‌ಲೈನ್ ಇರುವ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಚಿಕನ್‌ಕಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ಲೌಸ್

ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್‌ಕಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬದಲು ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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