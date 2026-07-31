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ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆಹಾರ ತಪ್ಪದೇ ಸೇವಿಸಿ

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಡಯಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

food Jul 31 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:freepik
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ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು

ದಟ್ಟವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.

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ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಹೂಕೋಸು, ಎಲೆಕೋಸು

ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

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ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಕಿತ್ತಳೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

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ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಮೀನುಗಳು

ಸಾಲ್ಮನ್, ಸಾರ್ಡಿನ್, ಬಂಗುಡೆ (mackerel) ಮತ್ತು ಟ್ರೌಟ್ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ.

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ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು

ಕಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್, ಕಡಲೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ (ನಾರಿನಾಂಶ) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ.

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ಸೋಯಾ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳು

ಟೋಫು, ಸೋಯಾ ಹಾಲಿನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ (ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ) ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು

ವಾಲ್‌ನಟ್, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು (flax seeds) ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. 

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