ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳ್ತೀರಾ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ 6 ರಾಶಿಗಳು
ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸವನ್ನು ಇವರು ಬೇಗನೇ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎದುರಿಗಿರೋರು ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯಾನೋ, ಸುಳ್ಳೋ ಅಂತಾ ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ.
Astrology
ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ-ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಜನರ ಮುಖಭಾವ, ನೋಟ ನೋಡಿಯೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಚುರುಕಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟದಿಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಈ 6 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಗುಣ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವರ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ನಡುಕವನ್ನೂ ಇವರು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನರ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ (Body Language) ನೋಡಿಯೇ ಇವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರ್ಕವಾದಿಗಳು. ಯಾರಾದ್ರೂ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಕತೆ ಕಟ್ಟೋರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಜನರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ರೆ, ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಇವರ ತರ್ಕ ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಇವರ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಳಅರಿವಿನ ಶಕ್ತಿ (intuition) ಹೆಚ್ಚು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಬ್ಸ್ (Vibes) ಅನ್ನು ಇವರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇವರ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ (Sixth Sense) ಸುಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಕಲಿ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇವರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ, ಇವರ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರ ನಕಲಿ ನಗು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇವರು ಬೇಗನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಬಿಡ್ತಾರೆ.
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