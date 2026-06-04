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ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೋಫಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೋಫಾಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ 6 ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
life Jun 04 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Chat gpt
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ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೂಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೇಖರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್‌ನಿಂದ ಸೋಫಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

Image credits: Chat gpt
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ಕಲೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಬಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಡಬಹುದು.

Image credits: Chat gpt
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ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದುವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Chat gpt
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ಸೌಮ್ಯ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.

Image credits: Chat gpt
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ಸ್ಟೀಮ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ

ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡುವುದು ವೆಲ್ವೆಟ್‌ನ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ. 

Image credits: Chat gpt
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ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೋಫಾವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಫಾವನ್ನು ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: Chat gpt

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