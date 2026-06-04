ವೆಲ್ವೆಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೂಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶೇಖರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ಸೋಫಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ ಬಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಡಬಹುದು.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೃದುವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡುವುದು ವೆಲ್ವೆಟ್ನ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ.
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೋಫಾವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಫಾವನ್ನು ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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