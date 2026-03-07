ಬನಾರಸಿ, ರೇಷ್ಮೆಯಂಥ ಹೆವಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ಗೆ ಕೊಡದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನ
ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಗೆದು, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವಂತಹ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸೀರೆಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೊಳೆಯೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಬನಾರಸಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಜೀವರಂನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು. ಮದುವೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುವ ಕೋಟ್, ಶೆರ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆವಿ ಸೀರೆಗಳು
ಈಗ ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಇಂತಹ ಸೀರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆವಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ, ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ ಓದಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 'ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಓನ್ಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ
ದುಬಾರಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೌಡರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಬಿ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ.
ಮೊದಲು, ಒಂದು ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಸಿ. ಆ ನೀರಿಗೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿ, ನಂತರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಸೀರೆಯನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ಉಜ್ಜುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ
ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ, ಜರಿ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ವಿನ್ ಕೆಲಸವಿರುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರೆ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಮನೆಮದ್ದು
ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಂತರ, 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಂಬೆರಸ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಸೀರೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ
ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ತೊಳೆಯುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲು ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ, 'ಡೆಲಿಕೇಟ್' ಮತ್ತು 'ಸಿಲ್ಕ್' ಮೋಡ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಒಣಗಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಡಬೇಡಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ.
ಸೀರೆಯನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಬಹುದು.
ಇಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಟಿಪ್ಸ್
ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸೀರೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಡಚಿ ಕಾಟನ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ.
